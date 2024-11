In centinaia a Rovereto in piazza per invocare pace

Erano in tanti a Rovereto sabato 9 novembre all’iniziativa per la pace organizzata dal Forum trentino per la pace ed i diritti umani, Acli, Centro pace ecologia diritti umani, Cgil, Cisl, Uil e Anpi, con il patrocinio del Comune di Rovereto e l’adesione della Diocesi di Trento.

L’invito a partecipare era aperto a tutti i cittadini, lavoratori, giovani e persone che hanno a cuore la pace e il cessate il fuoco nel mondo.

In Piazza Malfatti si è svolto un sit-in: i partecipanti non hanno esposto simboli di parte ma solo bandiere per la pace e per la nonviolenza.

Agli interventi dei rappresentanti delle organizzazioni promotrici e ad alcune testimonianze è seguito un flashmob al suonare della sirena cittadina.

Il raduno pacifico cadeva, simbolicamente, nella giornata del 35° anniversario dalla caduta del Muro di Berlino. Un evento storico mondiale che non solo segnò la fine della divisione della Germania, ma anche la fine della Guerra Fredda tra Est e Ovest.