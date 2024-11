A Candriai la scopertura di una targa per Biagio Virgili

È in programma oggi, venerdì 15 novembre, la cerimonia di scopertura di una targa dedicata a Biagio Virgili, partigiano, consigliere provinciale e deputato al Parlamento negli anni Settanta e Ottanta del Novecento. L’evento è previsto per le ore 15 in via per Cesana a Candriai. Saranno presenti il sindaco Franco Ianeselli, il direttore della Fondazione Museo storico Giuseppe Ferrandi, il presidente della Circoscrizione Bondone Alex Benetti e i familiari.

Biagio Virgili, nato nel 1929 a San Benedetto Po, ha collaborato, durante la Seconda guerra mondiale, con la Resistenza nel mantovano come staffetta. Nel dopoguerra aderisce al Partito Comunista, frequenta la scuola di partito a Milano e lavora nella sezione mantovana del PCI. Negli anni Sessanta Biagio frequenta la scuola del partito a Roma e viene destinato ad assumere la direzione politica del partito a Trento. In Trentino, nel 1964, diventa segretario provinciale del PCI e fonda il periodico “Autonomia”. È eletto in Parlamento nel 1979 e vi rimane fino al 1986.