Spreco alimentare, “I Musici Cantori” in concerto a Trento gioveì 21 novembre per Trentino Solidale

La solidarietà va al mercato: l’appello ai produttori solidali

Sono sempre di più le persone che vivono in una situazione di marginalità sociale, vulnerabilità e precarietà, problematiche che l’emergenza sanitaria ha amplificato, creando nuove povertà. È per questo motivo che il Comune di Trento, in collaborazione con il Tavolo per la solidarietà responsabile, ha lanciato nei mesi scorsi una raccolta fondi per acquistare beni […]