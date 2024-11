Torna “Popcorn”, sette spettacoli tra musica e teatro al Gigi Cona di Gardolo

Sono ben sette gli spettacoli, tra musica e teatro, che dal 15 novembre al 14 dicembre animeranno il Teatro Gigi Cona di Gardolo con la rassegna Popcorn, che torna anche quest’anno grazie all’organizzazione della Commissione Cultura della Circoscrizione di Gardolo, con la collaborazione del Coordinamento Teatrale Trentino e la direzione artistica di Ilaria Weiss.

Si parte venerdì 15 novembre, alle ore 21, con l’originale spettacolo-concerto dei PuntoDuetz, un omaggio ai duetti più iconici della storia della musica, italiani e internazionali: ecco perché si potranno ascoltare Elton John e George Michael, oppure Pino Daniele e Giorgia, Marvin Gaye e Tammi Tarrell, fino a Celentano e Mina o Paul Mccatney e Michael Jackson. Tutti brani che riporteranno alla superficie ricordi ed emozioni. Con le voci di Laura Novembre e Tiziano Pisetta, la pianola di Paolo Cristofolini, i tamburi di Gabriele Biancardi, la chitarra con poche corde di Stefano Bettini, e la chitarra con più corde, e forse anche il sax di Luca Rubertelli.

Il secondo appuntamento è già il giorno seguente, sabato 16 novembre, sempre alle 21, quando a salire sul palco sarà la Compagnia Veronique Ensemble con il suo spettacolo di teatro circo dal titolo “Tre Quarti“. Tre artisti, forse tre ex-militari, per cercare di sopravvivere al dopo- guerra, spendono le loro abilità di musicisti, acrobati e attori sulle assi scricchiolanti di un vecchio palcoscenico viaggiante, accompagnando l’affascinante vedette Veronique. Lo spettacolo ha inizio, ma c’è un’assenza, come riuscire a continuare? Come colmare questo vuoto? I tre non possono fare altro che aspettare e nel frattempo ingannare l’attesa intrattenendo il pubblico. Di e con Luca Salata, Tommaso Brunelli e Davide Salata, per la regia di Giacomo Costantiti e la produzione di Veronique Ensemble.

Si prosegue sabato 23 novembre, alle 21, con “Piacere mio. Ovvero la storia della cioccolata“, performance teatrale di e con Collettiva La Pane: “La mia voce dice così tante cose che forse qualcuno non vuole ascoltare, forse qualcuno non vuole che si dicano perché non sono comode le cose che la mia voce dice non sono comode ma io le dico con alta voce e con bassa voce le dico e le scrivo e le grido e le canto. E quando le canto, forse qualcuno ha paura”.

Venerdì 29 novembre, quindi, sarà la volta di “Antigone“, il ‘monologo per donna sola’ di Anomalia Teatro, di e con Debora Benincasa, con la regia di Amedeo Anfuso e il progetto grafico di Nachos. “Potete immaginare la storia di Antigone come un mix tra un film d’azione e una soap opera”. È comoda la tragedia greca, riposante. Il pubblico può entrare, prendere posto e guardare lo spettacolo senza quei fastidiosi dubbi su un ipotetico lieto fine. Già dall’inizio sappiamo dove ci sta conducendo per mano. Dunque non resta che trotterellarle vicino, provare magari a raccontarle qualche barzelletta, e godersi la passeggiata.

La settimana successiva si torna alla musica: sabato 7 dicembre, alle 21, i protagonisti di Popcorn saranno infatti i componenti del gruppo Rapper di Canova, ovvero Gamefoul, Sofien, Cobra Erre e Leisam, quattro ragazzi con origini diverse ma con in comune l’amore per la musica, che con le loro “Listening Session” riscalderanno la serata cantando le loro canzoni più conosciute, ma anche qualche canzone inedita.

È uno spettacolo di danza, invece, quello in calendario venerdì 13 dicembre. Nato da una collaborazione tra le danzatrici dell’associazione di Flamenco “Rocio” e il gruppo Bellydancers di danza orientale, “Da Granada a Casablanca” porterà in scena le coreografie di Loretta Grisenti (insegnante di flamenco) e Veronica Camin (insegnante di danza orientale), che condurranno lo spettatore in un viaggio di ritorno alle origini dove la cultura araba incontra quella occidentale e gitana proponendo alcune danze tipiche arabe e andaluse rivisitate in chiave moderna.

Ultimo appuntamento, infine, sabato 14 dicembre, sempre alle 21 sarà il “Chattanooga Show Christmas“, il concerto del Coro Voci Ignote, diretto da Chiara Stefani, che, partendo dal Tennessee negli anni ’30 si propone di ripercorrere generi e stili musicali diversi, omaggiando le grandi orchestre jazz e swing, il tutto condito da brio, dinamismo, canzoni e coreografie. Lo spettacolo tradizionale si trasforma così nel Chattanooga show Christmas: lo spettatore viene trasportato nel magico mondo del Natale, del focolare domestico, dei canti che sono nei ricordi e nel cuore di molti.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito, maggiori informazioni su www.trentinospettacoli.it.