Nasce “Attivati!”, l’app dedicata al volontariato

“Gente felice”, la volontaria dell’Hospice Cecilia Dal Rì: “Siamo vivi per lo scambio che abbiamo con gli altri”

Cecilia Dal Rì è una nonna affettuosa, ama camminare in montagna e andare a teatro. Con due ex colleghi infermieri ha fondato l’associazione Amici di Fondazione Hospice per dare supporto a malati incurabili e ai loro familiari. Il Comune di Trento ha raccolto la sua storia per la campagna “Gente felice”, lanciata in occasione di […]