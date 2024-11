La biblioteca di Ala ha inaugurato una nuova sala dedicata alla storia locale

Al primo piano la biblioteca di Ala ha una nuova sala dedicata alla storia locale. Per farla conoscere ha scelto di aprire al pubblico da questa settimana con una mostra su Alcide De Gasperi, “Alcide De Gasperi. Album di casa”, realizzata dal Consiglio provinciale di Trento, dalla Fondazione Museo Storico del Trentino e dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi in occasione del settantesimo della morte di De Gasperi.

Si tratta di un itinerario intimo che attraverso immagini rare o inedite spesso legate a momenti familiari, racconta il volto umano dello statista trentino, da quando aveva un anno agli ultimi momenti passati in Val di Sella. Presentata la prima volta a palazzo Trentini, ora gira per il Trentino (in particolare nelle biblioteche) ed è arrivata ad Ala. Qui si è scelto di ospitarla (indicativamente fino all’Epifania) nella nuova “sala trentina”.

“Come avevo annunciato durante le serate pubbliche – commenta la vicesindaca e assessora alla cultura Michela Speziosi – all’interno della biblioteca è in corso un vero e proprio lavoro di riorganizzazione con nuovo parco e sala studio, perché è nostra intenzione far divenire la biblioteca sempre più luogo di prossimità, di incontro, di integrazione, di scambio. Con cura e dedizione è stato portato avanti un ottimo lavoro da parte di tutti i collaboratori della biblioteca, che ringrazio, siamo riusciti in poco tempo ad allestire una nuova sala dedicata alla storia trentina, cogliamo l’occasione per inaugurare la Sala trentina e ospitare la mostra su Alcide De Gasperi. Ringrazio il Presidente del Consiglio Provinciale Claudio Soini per averci dato la possibilità di poter allestire questa prima mostra, che sarà sicuramente la prima di tante altre collocate all’interno della nostra biblioteca”.

La biblioteca ora sta organizzando delle visite guidate per le classi del terzo anno delle medie di Ala, in collaborazione con la fondazione De Gasperi. Si prevedono anche delle visite guidate per la cittadinanza, si terranno il 7 dicembre su prenotazione (0464 671120, ala@biblio.tn.it).