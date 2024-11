Allo Smart Lab di Rovereto il concerto di Any Other per l’Upload on Tour 2024

Sarà la musica di Any Other a chiudere, venerdì 29 novembre allo Smart Lab di Rovereto, la parte trentina dell’Upload On Tour 2024. Un viaggio a tappe che anche quest’anno ha permesso ai più interessanti talenti del panorama musicale giovanile dell’Euregio di calcare gli stessi palchi di artisti di fama nazionale e internazionale, e così sarà anche in occasione del concerto roveretano, che sarà aperto dai Light Whales, in rappresentanza del Trentino, da Bianca per il Tirolo e da Vera Gsenger per il Tirolo.

Any Other è il progetto principale di Adele Altro, polistrumentista e produttrice con base a Milano, già attiva da parecchi anni nella scena musicale italiana e internazionale. Due dischi – Silently. Quietly. Going Away (2015) e Two, Geography (42 Records, 2018) – e due ep alle spalle, con i suoi lavori ha contribuito a (ri)portare l’indie-rock sotto i riflettori, oltre ad aver suonato in Europa e non solo. Ha suonato oltre 200 concerti all’estero, salendo sui palchi di alcuni dei festival internazionali più importanti, dal Primavera Sound di Barcellona al The Great Escape Festival di Brighton, passando per il Reeperbahn Festival di Amburgo e l’Eurosonic Noorderslaag di Groningen, oltre ad aver suonato nel Sud Est Asiatico e in Giappone, tra cui il LUCfest di Tainan. Ha composto le musiche per il podcast di Internazionale “Limoni” sul G8 di Genova del 2001 (che poi è diventato il primo lavoro a suo nome, “Tentativo”), è diventata una delle Ragazze di Porta Venezia di M¥SS KETA ed è stata una delle artiste italiane selezionate per il programma KeyChange2020. Dal 2017 collabora con la Infedele Orchestra di Colapesce e ha suonato nei tour congiunti di Colapesce e Dimartino, e poi con Marco Giudici, con Yabai, Queer Macete, Andrea Poggio, con il trio jazz Cau/Emmi/Fenu nel loro album “Pororoca” e con She’s Analog. Il 26 gennaio ha dato alle stampe per 42 Records il suo terzo disco, dal titolo “stillness, stop: you have a right to remember”.

Prima di Any Other, sul palco dello Smart Lab, ci sarà spazio per la musica dei Light Whales, progetto nato a Trento nel 2016 con un disco solista autoprodotto da Giacomo Pallaver, al quale, per poter suonare i pezzi dal vivo si aggiungono Sebastiano, Matteo e Andrea, e per un paio d’anni la band gira l’Italia. Nel 2018 la band smette di “esistere”, lasciando il tempo alla produzione di nuovo materiale, fino all’uscita, lo scorso mese di ottobre, del nuovo disco, dal titolo “Death to the whales”. Da Bolzano viene invece Bianca, cantautrice e pianista altoatesina, appassionata di scrittura e composizione sin da giovane, discipline che attualmente approfondisce al Conservatorio Bonporti di Trento. Nel 2020, ha vinto il premio speciale Under 21 di UploadSounds e, nel 2021, è stata semifinalista al contest nazionale “Controradio”. Ha all’attivo tre singoli e ha aperto concerti per artisti come ColapesceDimartino, Davide Toffolo e Motta. La sua musica, influenzata dal jazz e dalla musica classica, si distingue per atmosfere evocative e armonie spesso dissonanti. Da Stams, in Tirolo, arriva invece Vera Gsenger, cantautrice, chitarrista, bassista elettrica e violinista, che con il suo stile alchemico riesce a trasformare le emozioni in musica “jazz-folk”, con un’immediatezza lirica sorprendente, unendo culture e influenze provenienti da diversi paesi del mondo.

L’appuntamento, quindi, è al Centro giovani Smart Lab di Rovereto, in viale Trento 47/49, a partire dalle ore 21. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.