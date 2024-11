Al Vigilianum lunedì 2 dicembre la presentazione di “Letteratura quotidiana” di Silvana Poli

Verrà presentato lunedì 2 dicembre alle 18 nell’aula magna del Vigilianum di Trento il nuovo libro edito da ViTrenD, “Letteratura quotidiana”, scritto dalla docente di lettere Silvana Poli. Il volume intende aiutare i lettori a trovare in alcuni testi famosi, antichi e moderni, qualcosa che può essere d’ispirazione, d’aiuto o di consolazione e sostegno per la vita di tutti i giorni. Ognuno ha un brano letterario a cui è affezionato o che conosce perché gli è restato più impresso, o semplicemente perché entrato nell’immaginario popolare.

Ebbene, l’idea è quella di affrontare questi testi sotto un’altra luce. Da S. Francesco a Carducci, da Dante a D’Annunzio, da Boccaccio a Foscolo, da Petrarca a Leopardi per finire con Pirandello, Ungaretti e Deledda: undici autori, undici testi, per scoprire qualcosa che la letteratura può insegnarci ancora oggi. Nello stare con le persone, nel gestire le nostre emozioni, nel comprendere il mondo che ci circonda.

Silvana Poli è nata e vive in Trentino. Appassionata docente di lettere, la sua formazione spazia in ambito pedagogico, letterario e musicale, anche se fin da giovane la sua passione è soprattutto quella dell’insegnamento della letteratura italiana, in tutti i gradi scolastici, fino ai corsi per adulti. È pure divulgatrice letteraria, grazie alla sua attività sui social media e alle numerose attività e incontri che propone. Prima di questo libro ha scritto “Letteratura Passe-partout”.