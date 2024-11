Buon Natale e Felice Anno Nuovo in Piana Rotaliana

Monte Terlago, rimane impigliato in un recinto: un cervo liberato dal Corpo forestale

Da Monte Terlago, una bella storia natalizia. Un cervo rimasto impigliato con il palco in una rete è stato liberato grazie all’intervento del Corpo forestale del Trentino nel pomeriggio dell’antivigilia. La “trappola involontaria” era costituita dal recinto temporaneo di contenimento per le pecore, al quale l’ungulato si era avvicinato presumibilmente in cerca di cibo, come […]