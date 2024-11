Domenica 1° dicembre a Trento e in altri dieci paesi “Mille voci per i volontari”

Mattarella a Trento per l’inaugurazione dell’Anno del volontariato. Foto © Gianni Zotta

È in programma domenica 1 dicembre alle 18 nella sala della Filarmonica in via Verdi, a Trento, l’evento “Mille voci per i volontari”, dedicato agli operatori della Protezione Civile, scelti come esempio dell’altruismo e della dedizione che contraddistinguono ogni forma di volontariato.

Trentasei i cori partecipanti, per un totale di quasi mille coristi coinvolti. I repertori saranno diversi, dal sacro al profano, dal pop ai canti per bambini. Tra le formazioni musicali scelte ce ne sono di femminili, maschili, misti, giovanili e di voci bianche. Anche la data scelta, 1.12 non è casuale, richiama infatti il numero unico per le emergenze 112 simbolo dell’impegno costante e del servizio alla comunità che caratterizza il lavoro di questi volontari.

I concerti si terranno a Trento e contemporaneamente in altre dieci località, a Baselga di Piné, Folgaria, Mezzocorona, Pellizzano, Riva del Garda, Rovereto e Sarnonico. Il concerto di chiusura sarà a Pinzolo alle 21. Gli appassionati, i volontari, le loro famiglie e tutti i cittadini vivranno insieme un momento di musica e solidarietà.

L’iniziativa è organizzata dalla Federazione dei Cori del Trentino con la collaborazione del Comune di Trento.