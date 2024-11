In Trentino venerdì sciopero di 4 ore del trasporto pubblico

Venerdì 29 novembre lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici e privati in tutta Italia e anche in Trentino incrociano le braccia per quattro ore, dalle 9 alle 13, per protestare contro la legge di bilancio del Governo Meloni. Lo sciopero generale è indetto da Cgil e Uil.

Al centro della mobilitazione l’insoddisfazione per una manovra che si conferma lontana dai bisogni del Paese reale, cioè dall’emergenza salariale, dall’impoverimento crescente, dalla precarietà lavorativa che riguarda molti giovani e donne, ma anche traccia un preoccupante disinvestimento sulla sanità pubblica e un modello fiscale iniquo.

A Trento Cgil e Uil hanno organizzato un corteo con partenza da via Verdi alle 9.30. La manifestazione si concluderà in corso Tre Novembre con gli interventi di lavoratrici e lavoratori. È prevista anche la presenza del segretario nazionale della Fillea Cgil Antonio Di Franco.