Una vita per la cooperazione, giovedì la presentazione degli scritti di Monti

“Contentissimo di essere in Cina”, si presenta al Vigilianum la prima biografia del vescovo missionario padre Faustino Tissot

Sarà presentata venerdì 6 ottobre, alle ore 17.30 – presso il Polo culturale Vigilianum in via Endrici 14 a Trento – la prima biografia del vescovo missionario padre Faustino Tissot dal titolo “Contentissimo di essere in Cina”, edita da ViTrenD. Saranno presenti l’autore del libro, p. Gabriele Ferrari, confratello saveriano di mons. Tissot e l’arcivescovo […]