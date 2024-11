A Trento uno spettacolo immersivo dedicato al mondo del volontariato

Riapre al pubblico la Torre di Piazza Duomo

La Torre di Piazza, a Trento in Piazza Duomo, verrà aperta al pubblico in modo permanente con nuove opportunità di visita per residenti e turisti da venerdì 29 luglio. È una convezione siglata tra Comune di Trento, proprietario dell’edificio, e Museo Diocesano Tridentino che permetterà l’apertura e le visite guidate. Gli appuntamenti per poter accedere […]