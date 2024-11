Admo Trentino, sabato e domenica la raccolta fondi “Un panettone per la vita”

Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre torna la raccolta fondi Admo “Un panettone per la vita”. Oltre 150 volontari proporranno panettoni, pandori e altri dolci natalizi in cambio di un’offerta che finanzierà l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e il laboratorio di tipizzazione di Trento, il centro trapianti di Verona la Fondazione Città della Speranza di Padova

Nel 2023, grazie alle campagne di raccolta fondi Un Panettone per la Vita, Una Colomba per la Vita e Chicco Sorriso, Admo Trentino ha devoluto 147.000 euro, suddivisi tra borse di studio e l’acquisto di attrezzature a enti che si occupano di tipizzazioni, donazione e trapianto di midollo osseo e ricerca.

L’associazione, inoltre, supporta l’Azienda provinciale per i servizi sanitari mettendo a disposizione la sua segreteria per effettuare le chiamate agli aspiranti donatori, così da fissare un appuntamento per la tipizzazione in base alle disponibilità comunicate, e sostiene le famiglie colpite da malattie del sangue.

“Siamo felicissimi e orgogliosi – spiega il presidente di Admo Trentino Alberto Zampiccoli -, perché anche nel 2023 la provincia di Trento ha raggiunto il primato nazionale per indice di reclutamento: ogni 10.000 abitanti in età compresa tra i 18 e i 35 anni (età in cui può essere effettuata la tipizzazione), sono 91 i trentini che scelgono di entrare nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo IBMDR, contro la media nazionale di 28″. Il 2023 è stato l’anno record delle tipizzazioni per la nostra provincia. Il laboratorio di tipizzazione HLA dell’ospedale S. Chiara di Trento ha potuto tipizzare 1.000 aspiranti donatrici e donatori, 1.000 speranze di vita inserite nel Registro nazionale dei donatori di midollo osseo IBMDR in attesa di chiamata in caso di compatibilità.

L’elenco aggiornato delle piazze di Un Panettone per la Vita è disponibile sul sito https://www.admotrentino.it/un-panettone-per-la-vita-6.html.