Ambientalisti: “Regolamentate l’arrampicata sportiva a Daine e Oltrezengol”

La Sat di Riva propone un corso sulla sicurezza in ferrata

Domani, sabato 5 giugno, la Sat di Riva del Garda propone il corso “Sicuri in ferrata”, tenuto dalla guida alpina Giampaolo Calzà con il supporto dei volontari del Gram, Gruppo Rocciatori e d’Alta Montagna, è incentrato sull’uso della corda in via ferrata e sulla messa in sicurezza di bambini e persone meno esperte, e si […]