In via Suffragio la Giornata del riuso del libro usato

A Trento sabato 29 aprile la giornata del libro usato

Una giornata speciale per tutti gli amanti dei libri. Sabato 29 aprile torna la giornata del libro usato (e non solo) in via Suffragio, a Trento. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo, sotto i portici che caratterizzano la via, dalle 8 alle 18. L’iniziativa nasce dalla collaborazione del Comune di Trento con […]