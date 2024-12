A Roma per il Giubileo la Quercia di Mamre dell’artista trentino Mastro7

Terremoto in Turchia e Siria, anche in Trentino domenica la raccolta fondi della Caritas trentina

Anche sul territorio della Diocesi di Trento, domenica 26 marzo, saranno raccolte le offerte per finanziare l’attività di Caritas Italiana in Siria e Turchia, a 50 giorni dal devastante terremoto che ha provocato 52 mila morti e oltre 2 milioni di sfollati. La raccolta fondi rientra nella colletta nazionale promossa per domenica prossima dalla Chiesa italiana in […]