Inaugurata a Santa Massenza La notte degli alambicchi accesi

Ha preso il via nella serata di venerdì 6 dicembre la sedicesima edizione de La notte degli alambicchi accesi, speciale spettacolo teatrale itinerante messo in scena dalla compagnia teatrale Koinè tra le cinque distillerie del borgo di Santa Massenza – Distilleria Casimiro, Distilleria Francesco, Distilleria Giovanni Poli, Distilleria Giulio & Mauro e Maxentia – dove i partecipanti, guidati tramite radiocuffie dalla voce narrante di Patrizio Roversi, assistono a divertenti sketch per raccontare storia e curiosità della grappa.

Ad aprire l’inaugurazione, Paola Aldrighetti, Presidente dell’Associazione culturale “Santa Massenza piccola Nizza de Trent” che, come ogni anno, ha organizzato l’evento grazie al supporto di Garda Trentino e Istituto Tutela Grappa del Trentino, oltre alla collaborazione della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino. “Grazie per essere accorsi anche quest’anno in tantissimi – ha dichiarato – . È davvero bello e gratificante vedere come anno dopo anno il nostro evento riesca a richiamare così tante persone. Quest’anno, inoltre, abbiamo il piacere di presentare un nuovo episodio all’interno dello spettacolo, che valorizza la tradizione familiare della distillazione del nostro borgo e il passaggio generazionale a cui stiamo assistendo”.

Al suo fianco Lorenzo Miori, Sindaco di Vallelaghi, che ha ricordato l’originale primato del borgo di Santa Massenza, che conta ben cinque distillerie su circa 150 abitanti, e l’importanza dell’evento nella valorizzazione delle tradizioni del territorio. Gli ha fatto eco Bruno Pilzer, Vicepresidente Istituto Tutela Grappa del Trentino, che ha sottolineato come la concentrazione di alambicchi del luogo sia ancora più significativa se rapportata alle 24 distillerie totali operanti sul territorio provinciale.

Dopo gli spettacoli di apertura, l’evento proseguirà domani, sabato 7 dicembre con gli appuntamenti delle 17.00 e delle 21.00, e domenica 8 dicembre, alle 16.00 e alle 20.00. A disposizione dei partecipanti anche i punti ristoro di Distilleria Giovanni Poli e Distilleria Francesco.