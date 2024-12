Al Palazzo della Regione il Presepe Monumentale costruito con l’aiuto di richiedenti asilo e di ragazzi con disabilità

Sulle cime in elicottero e poi giù in bici, Coppola chiede l’annullamento dell’evento in Val di Sole

È previsto per il prossimo fine settimana in Val di Sole l’evento chiamato “B*E*A*T EPIC“, un viaggio di 60 chilometri in bicicletta elettrica, attraverso quattro valli e due passi alpini ad un’altezza di oltre 2500 metri sul livello del mare. Niente di strano, se non fosse che il luogo della partenza del tour, presso Santa […]