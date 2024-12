I “rintocchi di pace” natalizi al Santuario Madonna delle Grazie di Arco

“Mori e la magia del Natale”: si parte venerdì 6 dicembre con una performance sui trampoli e giochi di luce

Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna “Mori e la magia del Natale”, promossa dall’Unione Commercio e Turismo in collaborazione con l’amministrazione comunale, coinvolgendo anche le tante associazioni moriane. Fino al 6 gennaio sarà tutto un susseguirsi di proposte, laboratori per i più piccoli e di appuntamenti, occasioni di incontro e di divertimento a […]