Mondiale per club, l’Itas batte gli argentini del Ciudad Voley e vola in semifinale

È ancora un netto 3-0 il risultato finale del secondo impegno al Mondiale per Club 2024 brasiliano della Trentino Itas, che dopo la perentoria affermazione in tre set di martedì sugli iraniani dello Shahdab, ha concesso prontamente il bis, chiudendo col massimo scarto anche il secondo impegno nella Pool B contro gli argentini del Ciudad Voley.

La qualificazione alla Final Four del weekend, sempre ad Uberlandia, ora è già certa per i gialloblù che, in virtù del massimo quoziente set acquisito sin qui (6-0), non avranno bisogno di guardare il match di questa notte fra il Sada Cruzeiro (prossimo avversario, all’alba italiana di venerdì) per avere la conferma di un posto fra le prime quattro ancora prima di disputare l’ultimo incontro della prima fase.

Il pass per semfinali è stato ottenuto superando senza troppi patemi i vice Campioni del Sudamerica, che sin dal primo set si sono trovati ad inseguire i trentini, riuscendo talvolta anche a tenere il loro ritmo (come nel concitato finale di secondo parziale), senza però mai dare l’impressione di poter riaprire la partita. La squadra di Soli, che in questa occasione ha concesso un turno di riposo a Rychlicki e Flavio, ha sempre avuto in mano le redini del gioco grazie ad una maggiore efficacia a rete, fra attacco (55% di squadra) e muro (11 vincenti), fondamentale in cui si sono esaltati proprio il centrale rumeno Bartha (8 punti col 78% in primo tempo e 5 block) e Pellacani (stesso tabellino, con però tre stampi e l’83% in primo tempo). A togliere le castagne dal fuoco nei pochi momenti delicati ci ha pensato poi Michieletto (11) e Gabi Garcia, a segno 11 volte col 56% offensivo.

La cronaca. La Trentino Itas si presenta in campo rivoluzionata per questo secondo appuntamento iridato: l’allenatore Fabio Soli riserva un turno di riposo a Rychlicki e Flavio, proponendo quindi campo Sbertoli in regia, Gabi Garcia opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Bartha e Pellacani al centro e Laurenzano libero. Il Ciudad Voley risponde con Gonzalez al palleggio, Ponzio opposto, Conte e Gomez in posto 4, Garcia e Maciel centrali, Albrecht libero. L’inizio dei gialloblù è contratto, specialmente in ricezione; Conte va subito a segno in battuta su Laurenzano, spingendo i suoi sul 2-4, ma Michieletto firma il pareggio poco dopo, a quota 8. Con il muro (due vincenti consecutivi di Pellacani e uno di Gabi Garcia), la Trentino Itas mette la freccia e scappa via (12-8). Il giovane centrale cresciuto nel vivaio continua ad imperversare a rete, consentendo la fuga ai Campioni d’Europa (15-8), che sfruttano bene anche l’ottima rotazione al servizio di Lavia, condita pure da un ace diretto. Sul +7 però la squadra di Soli abbassa la tensione e dilapida quasi tutto il vantaggio costruito in precedenza, trafitta dagli attacchi in posto 4 di Gomez (17-16) e da qualche errore di troppo di Michieletto. Il tecnico chiama time out e al rientro in campo ottiene la risposta desiderata, guidata dal contrattacco proprio dello stesso Alessandro (23-19) e da un attacco abbondante guarda caso di Gomez. Un diagonale di Gabi Garcia manda le due squadre al cambio di campo sul punteggio di 1-0 (25-22) per la compagine italiana.

L’opposto di origine portoricana continua il suo buon momento anche nel secondo set, realizzando l’ace che offre il primo spunto gialloblù (4-2), imitato qualche secondo dopo da Michieletto (6-3). Il servizio di Trento continua a fare male alla seconda linea del Ciudad Voley: anche Sbertoli va a referto con questo fondamentale, lanciando i suoi verso il +5 (10-5) che consiglia il tecnico sudamericano Ferraro di interrompere il gioco. Il time out non cambia il rapporto di forza fra le squadre, perché subito dopo la Trentino Itas continua a dettare legge, con Lavia (13-8) ed a trovare il punto senza particolari problemi (17-12). Quando la squadra di Soli sembra lanciata verso il 2-0, c’è invece spazio per il ritorno degli argentini che, con Gomez al servizio (ace diretto), Conte a rete e il muro di Garcia, raggiungono e addirittura sorpassano gli avversari (da 19-16 a 22-23). Ci pensano allora Michieletto e Gabi Garcia, di nuovo a segno in fase di break point, a ristabilire le (minime) distanze: 25-23.

Nel terzo parziale i gialloblù partono a razzo, capitalizzando molto a rete anche grazie ai tentacoli di Bartha, che mura e contrattacca issando i suoi dal 5-3 all’8-4. Il rumeno è scatenato e realizza un altro block anche dopo il time out del Ciudad Voley (10-4); gli argentini in questo caso mettono meno “garra” in campo e lasciano strada più agevolmente alla Trentino Itas (12-7, 17-11 e 22-15), che non rischia più nulla. Il 3-0 che vale il pass per le semifinali arriva sul 25-16, con anche Acquarone in campo al posto di Sbertoli in cabina di regia e Magalini per Michieletto in posto 4.

“Siamo felici per la vittoria che è arrivata sfruttando l’apporto di tutta la rosa e ciò rappresenta un motivo di orgoglio – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Fabio Soli al termine della partita – . Oggi siamo infatti riusciti a dare spazio a chi magari lavora di più in settimana e poi vede meno il campo in partita e questo ci regala una soddisfazione doppia. Abbiamo la possibilità di migliorare ancora, ma la concentrazione e la consistenza che la squadra ha messo in campo in questa gara credo sia davvero importante e dimostri la nostra crescita anche solo rispetto alla sfida del giorno prima. Ora riposiamo e pensiamo al prossimo incontro che sarà fondamentale per determinare con quale posizione in classifica accederemo alle semifinali”.

L’ultimo impegno della prima fase è in programma all’Arena Sabiazinho di Uberlandia nella notte italiana fra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre: alle ore 0.30 i Campioni d’Europa sfideranno i Campioni del Sudamerica del Sada Cruzeiro, diretta Dazn e VBTV.

Il tabellino.

Ciudad Voley-Trentino Itas 0-3

(22-25, 23-25, 16-25)

CIUDAD VOLEY: Garcia 2, Gonzalez 2, Conte 7, Maciel 2, Ponzio 11, Gomez 12, Albrecht (L); Zalcman (L), Lazo, Zelayeta 1, Diaz, Soria S., Steeman 1. N.e. Soria R.. All. Hernan Josue Ferraro.

TRENTINO ITAS: Lavia 8, Pellacani 8, Gabi Garcia 11, Michieletto 11, Bartha 8, Sbertoli 2, Laurenzano (L) ; Magalini 2, Acquarone. N.e. Bristot, Pesaresi, Rychlicki, Flavio. All. Fabio Soli.

ARBITRI: Beal (Qatar) e Grass (Brasile).

DURATA SET: 31’, 28’, 21’; tot. 1h e 20’.

NOTE: 200 spettatori circa. Ciudad Volley 1 muro, 5 ace, 19 errori in battuta, 5 errori azione, 40% in attacco, 42% (22%) in ricezione. Trentino Itas: 11 muri, 4 ace, 14 errori in battuta, 6 errori azione, 55% in attacco, 48% (16%) in ricezione.