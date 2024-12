A teatro la storia di Walt Disney, un sogno lungo una vita

Arriverà in Trentino venerdì 20 dicembre al Teatro Rosmini di Rovereto e sabato 21 dicembre all’Auditorium Santa Chiara di Trento lo spettacolo “Walt Disney, un sogno lungo una vita“, che debutterà il 19 dicembre ore 20 presso il Teatro Cristallo di Bolzano. Un appuntamento speciale con la storia del creatore di Topolino che tanta parte ha avuto nell’infanzia di molti bambini di ieri e di oggi, che vedrà impegnate sul palco l’Orchestra Sinfonica delle Alpi diretta dal M° Giancarlo Guarino e due voci soliste tra cui Giulia Galletti (interprete trentina che ha ideato e scritto lo spettacolo) e Mattia Inverni che molti ricorderanno come il poeta ”Grengoire” del Musical Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante.

Le esecuzioni dal vivo dei grandi classici della produzione Disney e le narrazioni video proiettate sul palco, faranno eco alla voce dello stesso Walt Disney (interpretato dalla voce narrante di Guido Bettali) che racconterà in prima persona le tappe fondamentali della sua vita fino alla realizzazione del suo grande sogno imprenditoriale. ”Il progetto, nato inizialmente per celebrare i 100 anni di fondazione della casa di produzione Disney, è diventato via via un focus sulla biografia di Walt, narrata per tappe” spiega l’autrice Giulia Galletti. ”Dall’infanzia povera in una fattoria del Missouri fino al successo, emerge lo spirito imprenditoriale e la visionarietà di Walt Disney, che costruì il suo grande impero anche con il contributo della moglie Lilian, del grande animatore e amico Ub Iwerks e dell’amato fratello Roy”.

Lo spettacolo sarà al Teatro Rosmini di Rovereto venerdì 20 dicembre alle ore 20.30 e concluderà il suo tour regionale a Trento sabato 21 dicembre alle ore 18 all’Auditorium Santa Chiara. La produzione è del Centro Servizi culturali Santa Chiara di Trento in collaborazione con l’Associazione Euritmus di Rovereto. I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link https://www.euritmus.it/prossimi-eventi-homepage/disney-un-sogno-lungo-una-vita-2-2/