In Trentino previsti pioggia e neve nei prossimi giorni

Dopo il caldo anomalo degli ultimi giorni, registrato soprattutto in montagna, dalle ore centrali di domani, giovedì 19 dicembre, da Ovest inizieranno deboli precipitazioni che risulteranno inizialmente nevose oltre i 1500 – 1800 metri e localmente sotto, soprattutto sui settori settentrionali.

Nel corso del pomeriggio di domani le precipitazioni tenderanno ad interessare tutto il territorio provinciale e, a quote medio basse, limitatamente alle zone in ombra dove il terreno è gelato, la debole pioggia potrà gelare. In serata e nella prima parte della notte sono previste precipitazioni diffuse con quota neve in calo fino a 1000 – 1300 metri o localmente sotto soprattutto nelle valli più strette, meno ventilate, ed a fine evento.

Entro venerdì mattina sono attesi 5 – 20 centimetri di neve oltre i 1500 metri circa, mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori. Non è escluso che nelle prime ore di venerdì neve, o neve mista a pioggia, sia osservata localmente anche sotto gli 800 metri ma con eventuali accumuli nulli o molto scarsi. Nella giornata di venerdì si prevedono temperature in forte calo in montagna con venti forti o molto forti e raffiche che localmente potranno risultare superiori a 80 chilometri orari. Sabato è atteso un temporaneo miglioramento con temperature minime in forte calo in valle. Da domenica è previsto un nuovo peggioramento con fredde correnti settentrionali e possibili deboli nevicate anche a quote basse.