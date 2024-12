L’Aquila Basket diffonde la campagna “Rispetta il Trentino”

Il 2023 per l’Itas si apre l’8 gennaio contro il Piacenza

Il 2023, per l’Itas Trentino, si apre con un impegno di SuperLega alla BLM Group Arena. Domenica 8 gennaio alle 15.30 arriverà infatti il momento dello scontro diretto per il quarto posto in classifica contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, valido per il quattordicesimo turno. “E’ un appuntamento importante per diversi motivi – ha spiegato […]