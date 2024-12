Casa, ecco la guida delle ACLI dedicata ai diritti e ai doveri di proprietari e inquilini

È disponibile sul sito aclitrentine.it e, da gennaio, in tutti gli uffici ACLI del Trentino la nuova guida informativa dedicata ai diritti e ai doveri di proprietari e inquilini. Quali sono le principali cose da sapere quando si vuole affittare casa o quando si abita in affitto? Quali sono gli aspetti giuridici e fiscali da considerare, oltre che i diritti e i doveri delle parti? Quali agevolazioni sono previste? Per rispondere a queste ed altre domande, e dare a inquilini e proprietari uno strumento concreto, utile a evitare errori e risolvere le problematiche più comuni in materia di contratti di locazione residenziali, basta leggere con attenzione il vademecum dal titolo “Locazioni. La guida ai diritti e ai doveri di proprietari e inquilini”.

«La guida – dichiara Michele Mariotto, direttore di CAF ACLI – è frutto delle competenze degli esperti del Servizio locazioni di CAF ACLI e dello sportello SICET, che in poche pagine hanno messo a disposizione di tutti i lettori un riferimento aggiornato, esaustivo e facilmente fruibile sul mondo delle locazioni».

Il vademecum si suddivide in tre parti principali. Nella prima sezione vengono approfondite le tipologie di contratti esistenti, con un focus su come si legge un contratto di locazione, cosa spetta al proprietario e all’inquilino in termini di suddivisione delle responsabilità e diritti, e quale tassazione è prevista sul reddito del proprietario e sull’immobile. La seconda parte è dedicata agli step per avere tutto in regola nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Nella terza, sono elencati gli aiuti e agevolazioni a cui potrebbero avere accesso le persone che pagano un affitto per la propria abitazione principale, ma anche il proprietario di un immobile in determinate situazioni.

Infine, nel vademecum si trovano i riferimenti ai servizi ACLI che possono essere di supporto sia a inquilini che a proprietari: dal Servizio locazioni a Gestione Valore, dall’assistenza fiscale per ICEF, ISEE e bonus casa allo Sportello Sicet.

“Locazioni. La guida ai diritti e ai doveri di proprietari e inquilini” è disponibile in versione digitale sul sito aclitrentine.it – nella sezione “Elenco documenti” – oppure in versione cartacea nelle sedi ACLI di tutto il Trentino, a partire da gennaio. Si tratta della sesta pubblicazione della collana “Le ACLI informano” dopo Diventare genitori, Salute e diritti, Eredità e successione, Assistenti familiari, Partita Iva.

Link al Vademecum: https://www.aclitrentine.it/documenti/vademecum-n-6-locazioni-la-guida-ai-diritti-e-ai-doveri-di-proprietari-e-inquilini/