Inaugurata a Palazzo Trentini la mostra sulle Pro Loco

S’intitola “Oltre – Viaggio nell’universo Pro Loco” la mostra inaugurata sabato 21 dicembre a Palazzo Trentini. Il visitatore incontrerà immagini, suoni, parole, suggestioni che raccontano la grande passione dei volontari e che invita a riflettere sul valore della partecipazione, così bene incarnato da un movimento attivo da più di 140 anni e fatto oggi di 224 Pro Loco e circa 20.000 attivisti. L’esposizione rimarrà aperta fino al 15 gennaio.

“Sono contento – ha detto il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini – di mettere a disposizione le sale espositive di Palazzo Trentini ai nostri vicini di casa, la Federazione trentina delle Pro Loco che ha sede in via Oss Mazzurana. Questa vostra mostra mette in luce una declinazione importante dell’Autonomia trentina, interpretata da persone di tutte le età che quotidianamente dedicano il loro tempo per creare momenti preziosi di comunità. L’esposizione è anche una spinta a guardare avanti e a riflettere sul futuro della nostra terra. La sede consiliare, casa dei trentini, è davvero il luogo migliore per fare questa proposta”.

“Con questa mostra – ha spiegato la presidente della Federazione trentina Pro Loco – UNPLI Trentino Monica Viola – raccontiamo dove hanno portato anni di impegno individuale e collettivo per il bene comune, spiegando che le Pro Loco vanno ben oltre lo stereotipo della festa di paese. Il nostro movimento – che conta un 30% di presidenti donne – crea socialità, fa turismo, fa economia, con una movimentazione che a livello nazionale è stata calcolata in 2,1 miliardi di euro l’anno. In occasione di questo anno con Trento capitale europea del volontariato, abbiamo voluto accendere i riflettori su questa realtà positiva talvolta sottostimata”.

La vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli ha ringraziato la Federazione della Pro Loco, mentre il presidente nazionale UNPLI Antonino La Spina ha ricordato che la prima Pro Loco nacque nel 1881 in Trentino, a Pieve Tesino, e ha riconosciuto alle Pro Loco del nostro territorio di esprimere sempre un alto tasso di innovazione. Oggi il movimento nazionale genera 110mila eventi l’anno, attira 90 milioni di spettatori, è un fattore straordinario di coesione sociale.

L’ultimo saluto è venuto da Fulvio “Fulber” Bernardini, che ha contribuito ai contenuti della mostra con tre grandi tele inedite nel suo ben riconoscibile stile comics-pop art.