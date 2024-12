“Vermiglio” di Maura Delpero premiato a Trieste

“Trentino&Cinema”, parte la rassegna itinerante di film girati in provincia

Anche sulla scia di alcuni film girati in parte o del tutto in Trentino che stanno avendo un notevole o comunque un buon successo di pubblico e critica, il Coordinamento teatrale trentino e la Trentino film commission hanno promosso l’iniziativa “Trentino&Cinema” che permetterà di vedere alcune di queste “pellicole” in giro per la provincia. Su […]