L’Itas batte 3-0 il Milano alla T Quotidiano Arena

Il ritorno alla il T quotidiano Arena, dopo un mese di assenza e nove partite consecutive in trasferta, è stato caratterizzato da una vittoria schiacciante per l’Itas Trentino maschile. Giovedì 26 dicembre la formazione Campione d’Europa e vice Campione del Mondo ha superato per 3-0 l’Allianz Milano nel tradizionale derby assicurativo giocato nella giornata di Santo Stefano e valido per il quattordicesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca.

Anche se nel secondo set la squadra di Soli si è trovata sotto anche 11-15, ha dimostrato di avere le qualità per cambiare l’inerzia del parziale. Con il servizio e un fronte d’attacco molto incisivo e poco falloso (alla fine 10 ace con appena 11 errori ed il 54% a rete con appena due schiacciate out), Trento ha quindi vinto allo sprint quel periodo e poi ha gestito bene anche il successivo, chiudendo l’incontro con un 3-0 che la tiene in scia a Perugia (oggi a segno su Modena). Mvp del match ancora una volta Michieletto (best scorer con 17 punti, il 77% in attacco, due muri e cinque ace), ben aiutato nella sua azione da un Lavia concreto quando serviva e da un Bartha presente in tutti i fondamentali.

“Abbiamo affrontato l’impegno con addosso l’energia giusta e anche quando c’è stato un calo da questo punto di vista, come nel secondo parziale, siamo stati bravi a ritrovarci ed accelerare quando serviva – ha dichiarato l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli al termine della partita – . Rispettavamo molto Milano e credo che si sia visto nel modo in cui abbiamo continuamente affrontato ogni situazione: concentrati e determinati; sono quindi contento per il risultato, ma anche per la prestazione. Abbiamo lavorato meglio del solito con la battuta e credo che sarà importante portarci dietro questa incisività nel singolo fondamentale per il futuro perché può risolverci davvero tanti problemi, specialmente quando si entra in difficoltà nella fase di cambiopalla”.

Fra tre giorni, domenica 29 dicembre, un altro impegno casalingo per l’Itas Trentino maschile che a partire dalle ore 16 affronterà Cisterna Volley per la gara ad eliminazione diretta dei quarti di finale di Del Monte® Coppa Italia 2025.