Pallavolo, l’Itas sconfitta dalla Lube al tie break

Il sogno di giocare la terza Finale di una competizione nella stagione 2024/25 per l’Itas Trentino si infrange al quinto set del match di questa sera all’Unipol Arena con Civitanova. La seconda semifinale di Del Monte® Coppa Italia ha infatti visto la Cucine Lube imporsi 13-15 al tie break, costringendo i Campioni d’Europa a terminare la sua corsa già nel primo dei due giorni della Final Four di Bologna.

Un risultato amaro, al termine di due ore ed un quarto di battaglia, in cui le due formazioni si sono alternate al comando delle operazioni del match nei singoli set e che è stato deciso solo allo sprint dopo che le due squadre erano arrivate appaiate a quota tredici nel corso del quinto decisivo set. L’Itas Trentino aveva approcciato meglio alla partita, giocando un primo set concreto in attacco e preciso a muro ed in battuta ed, in seguito, aveva saputo risollevarsi dopo aver perso ai vantaggi il secondo parziale e nettamente il periodo successivo. Gli spunti di Lavia (best scorer gialloblù con 16 punti), Michieletto (15) e di un concretissimo Flavio (15 con l’88% in primo tempo e un muro) hanno a lungo fatto sperare i tifosi trentini in una nuova qualificazione alla Finale, ma la rocambolesca chiusura del match ha sbarrato la strada all’opportunità di un derby dell’Adige con Verona nel match decisivo del giorno dopo. Avanti 12-10, la squadra di Soli ha subito un parziale di 2-5 dai marchigiani, trascinati verso la qualificazione da due ace di Porya e dall’errore a rete Bartha, l’unico in una partita caratterizza da 13 punti col 54% in attacco, quattro muri, due ace.

“È mancato pochissimo nel tie break per portare a casa la vittoria, ma la Cucine Lube è stata bravissima a ribaltare il risultato nel momento in cui si è trovata sotto di due lunghezze – ha spiegato al termine dell’incontro l’allenatore dell’Itas Trentino Fabio Soli – . Gli ace di Porya hanno spaccato il quinto set, in una partita in cui siamo stati protagonisti sino in fondo ed abbiamo saputo riprenderci dopo aver perso nettamente il terzo parziale. Sono orgoglioso della reazione che abbiamo messo in atto nel quarto periodo, perché in passato in una condizione del genere non eravamo riusciti a tornare in corsa in questa maniera. Sapevamo che i nostri avversari erano in un grandissimo momento di forma, non siamo sempre riusciti a restare dentro la sfida per difficoltà in attacco quando abbiamo dovuto giocare in situazioni di gioco scontato”.

Il prossimo impegno per l’Itas è in calendario fra cinque giorni (giovedì 30 gennaio) alla ilT quotidiano Arena di Trento alle ore 20.30 contro i rumeni del CSM Corona Brasov per il ritorno dei Play Off di 2025 CEV Cup.