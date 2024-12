Quindici anni fa morivano “gli angeli della Val Lasties”

Era il 26 dicembre 2009 quando persero la vita “gli angeli della Val Lasties”. Quel giorno il sole aveva fatto capolino sulla Val di Fassa, e due alpinisti friulani ne approfittarono per scalare una cascata di ghiaccio in Val Lasties. Non vedendoli rientrare, però, l’amica allertò i soccorsi. Si mise in moto una squadra di 7 soccorritori della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino. Solo tre di loro rientrarono a valle. Alex Dantone, Diego Perathoner, Erwin Riz e Luca Prinoth persero invece la vita, travolti da una valanga.

Alla Medaglia d’oro al valor civile consegnata nel 2010 a famiglie e superstiti e al monumento inaugurato nel 2012 a Canazei si è aggiunta nel 2019 una targa, posta dalla Stazione Alta Val di Fassa proprio al Rifugio Forcella, da dove i soccorritori partirono per scendere con gli sci verso la Val Lasties. Quest’anno invece, nel ricordo della tragedia, è stato ideato un “Segnatempo” dedicato ai quattro soccorritori.

Un calendario fortemente voluto, nel quindicesimo anniversario della scomparsa, da un gruppo di amici fassani attivi nel mondo della montagna e del Soccorso Alpino. Un lavoro a cui hanno collaborato Alessandra Baldi e Alessandro Gruzza per le fotografie, Germano Rasom e Lydia Rauch per la parte logistica e Stefano “Stefen” Dellantonio per i testi in lingua ladina. Il calendario inizia già con dicembre 2024, proprio per ricordare Alex, Diego, Erwin e Luca nel mese della loro scomparsa.

Il calendario è stato consegnato alle famiglie di Alessandro Dantone, Diego Perathoner, Erwin Riz e Luca Prinoth, oltre che a tutte le Stazioni del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.