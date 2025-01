Le piccole Daniela e Noemi la prima e l’ultima nata del Trentino

Capodanno, riunione in Commissariato per le misure di sicurezza

Riunione del Comitato per l’ordine pubblico in vista delle celebrazioni di Capodanno che si svolgeranno in piazza Duomo a Trento. In quest’occasione è stato fatto il punto sul rafforzamento delle misure e l’implementazione dei servizi di sicurezza già disposti in occasione del Comitato di domenica scorsa ed in linea con le indicazioni del Ministero dell’Interno a […]