L’Aquila Basket perde contro il Bahcesehir

La Dolomiti Energia Trentino davanti ai 3.197 spettatori alla “Il T Quotidiano Arena” sfiora una rimonta importante contro il Bahçeşehir, ma il finale premia i turchi, che si impongono 69-73. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con numerose assenze: Zukauskas, ancora in fase di recupero dal problema alla schiena, non è sceso in campo, mentre Ellis, fermato da una distorsione alla caviglia, dovrà restare lontano dal parquet per tre settimane.

Trento parte male, subendo il gioco degli ospiti che volano fino al +16. Con grande carattere, però, i bianconeri reagiscono e, a cinque minuti dalla fine, riescono addirittura a portarsi avanti di 7 punti. Nel finale, tuttavia, le energie si esauriscono, e il Bahçeşehir ne approfitta per chiudere la gara e consolidare la leadership nel gruppo A. Non bastano i 19 punti di Jordan Ford e i 15 di Lamb per superare i turchi, trascinati da Tai Odiase e Jaleen Smith, entrambi autori di 15 punti.

Sono in vendita i biglietti per le prossime tre partite casalinghe dei bianconeri: domenica 5 gennaio contro Cremona alle 18:30, martedì 14 gennaio alle 20:00 contro Ulm e sabato 18 alle 20:30 contro Treviso.