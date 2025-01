Trovato senza vita uno degli alpinisti dispersi

Le squadre di terra del Soccorso Alpino, elitrasportate in mattinata nei pressi del passo di Conca a una quota di circa 2.600 metri per effettuare le ricerche via terra attraverso dei sondaggi nella neve, nella zona identificata come prioritaria grazie a una traccia registrata dal telefono di uno dei due alpinisti inglesi dispersi dal primo gennaio, hanno trovato uno dei corpi, purtroppo senza vita, sepolto sotto la neve.

La dinamica dell’incidente è in fase di valutazione. Continuano le ricerche via terra per trovare il secondo alpinista, con l’attivazione delle unità cinofile del Soccorso Alpino, specializzate nella ricerca in valanga.

Le ricerche dei corpi di Aziz Ziriat e Sam Harris, 36 e 35 anni, erano iniziate nella mattinata di oggi. Sono coinvolti circa una trentina di soccorritori, tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, riuniti al Centro di Coordinamento Ricerche a Spiazzo (Tn).

Con il miglioramento delle condizioni meteo, l’elicottero di Trentino Emergenza è riuscito a decollare e a salire in quota, imbarcando a bordo alcuni soccorritori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, per effettuare una ricognizione dall’alto e per controllare i bivacchi della zona. Prima destinazione, il bivacco Malga Dosson, dove era certo che i due fossero passati. Qui sono stati trovati gli zaini e l’attrezzatura dei due inglesi. Una ulteriore ricognizione dall’alto della zona compresa tra il bivacco e la cima del Carè Alto – anche con l’ausilio della campana Recco, una tecnologia che viene agganciata all’elicottero e che consente di captare segnali provenienti da superfici riflettenti e da dispositivi elettronici, ha dato esito negativo.

L’elicottero sta portando in quota una quindicina di operatori del Soccorso Alpino per procedere con la ricerca via terra e con dei sondaggi su accumuli di neve, in una zona considerata primaria perché contenuta in una traccia registrata dal telefono di uno dei due alpinisti, nell’area del Passo di Conca, a circa 2.600 metri. Attualmente in quota la visibilità è buona, le temperature sono sotto lo zero e c’è vento. Attivati anche gli Psicologi per i Popoli per dare sostegno a familiari arrivati dal Regno Unito.