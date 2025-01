È morto il poeta trentino Renzo Francescotti

Ciclabili a Trento, stanno per finire i lavori tra Piedicastello e il parco ex Michelin

Stanno per terminare i lavori per la pista ciclabile tra Piedicastello e il parco ex Michelin, mentre domani (martedì 13 giugno) apriranno i cantieri del percorso dedicato alla mobilità leggera in via Grazioli e lunedì 19 giugno quelli del percorso in via Santa Croce. Tutti e tre i percorsi sono cofinanziati dal Piano nazionale di […]