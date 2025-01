Inaugurato il primo treno Alstom Pop che entrerà in servizio sulla Valsugana

Nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio è stato presentato il primo dei dieci nuovi treni che entreranno in servizio in Trentino.

“La consegna alla comunità del primo dei nuovi treni è un evento significativo – ha affermato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti – che dà concretezza agli impegni assunti per la mobilità sostenibile in Trentino. Un piano che rientra nella collaborazione tra Provincia autonoma e Trenitalia e che vede un ruolo di primo piano per Trentino Trasporti. L’obiettivo è migliorare significativamente gli standard di qualità, di comfort e capacità del servizio, sulla linea del Brennero e sulla Valsugana, a valle dell’elettrificazione che parte a breve con i relativi lavori“.

“Un passaggio importante – ha dichiarato l’assessore ai trasporti Mattia Gottardi – testimoniato dalla presenza oggi anche degli amministratori comunali di Trento e della Valsugana. È il frutto di un accordo con Trenitalia che prevede nei prossimi anni un investimento di 170 milioni per rinnovare la flotta dei treni e migliorare la qualità del servizio per i pendolari e tutti gli utenti del trasporto pubblico, perché aumenteranno oltre alla frequenza la capacità dei convogli. Va detto che le risorse del PNRR assieme a quelle della Provincia hanno accelerato questo scatto in avanti tecnologico, operativo sulla linea del Brennero e sulla Valsugana appena terminata l’elettrificazione che parte a breve. Un investimento sull’infrastruttura, riguardo alla Valsugana, che sappiamo arrecherà disagi temporanei ma che darà benefici strutturali alla comunità, ai lavoratori e al turismo”.

Trenitalia S.p.A ha stipulato sia con Hitachi Rail Italy S.p.A. (dicembre 2018) sia con Alstom Ferroviaria S.p.A. (luglio 2021) appositi Accordi Quadro per la fornitura a nuovo di convogli rispettivamente a trazione diesel-elettrica ed elettrica, per il servizio di trasporto passeggeri regionale su linee parzialmente elettrificate e convenzionali a 3 kV in corrente continua dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

Il primo treno ad essere consegnato (e presentato ieri) è il treno elettrico Alstom POP, per il quale la sottoscrizione dell’Atto di Cessione Parziale e del Contratto Applicativo è avvenuta nel corso di giugno 2023; a seguire gli altri secondo le seguenti scadenze: 2° e 3° treno POP entro ottobre 2026, 4° treno POP entro marzo 2027, 5° e 6° treno POP entro novembre 2027. Il costo totale di questo 1° treno POP è pari a € 6.405.340; importo finanziato in parte con fondi PNRR (€ 5.147.591,71) e la restante parte con fondi PAT. Il costo dei restanti treni POP e BLUES è stato coperto grazie fondi del Ministero delle Infrastrutture e statali per le Olimpiadi invernali Milano – Cortina di febbraio 2026. La consegna dei treni ibridi BLUES è prevista invece nell’ultimo quadrimestre del 2026. Questa flotta di complessivi 10 treni verrà impiegata da Trenitalia sulla linea ferroviaria della Valsugana “Trento – Bassano”, e inizialmente sulla linea del Brennero fino ad avvenuta elettrificazione della Valsugana.

Le caratteristiche dei treni Alstom POP. Il treno è lungo complessivamente 84,2 metri e dispone di 4 porte per ogni lato: complessivamente permette la seduta di 289 passeggeri, 482 in totale. È a scartamento normale (1435 mm) adatto a circolare sulle linee nazionali RFI e in Trentino sulla linea della Valsugana e del Brennero.