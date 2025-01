È morto il salesiano don Giulio Trettel. Aveva 94 anni

A Primiero la presentazione del libro dedicato al cardinal Joseph Bernardin

Sono passati ventotto anni dalla scomparsa del cardinale Joseph Bernardin, nato in Columbia da una coppia di emigrati originari di Tonadico, in Primiero. Giovedì 27 giugno alle 17.30, in sala Negrelli (via Roma 19), a Primiero San Martino di Castrozza, Paolo Magagnotti presenterà il libro “Joseph Bernardin. Cardinale figlio di emigrati trentini che ha affascinato […]