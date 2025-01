Living Memory, si parte dal 14 gennaio con gli incontri nelle scuole

Quindici giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti con un doppio programma. Dal 14 al 23 gennaio “Living Memory 2025” entra nelle scuole della provincia di Trento, mentre dal 24 al 27 gennaio il festival della memoria arriverà a Trento con una serie di incontri dedicati al grande pubblico.

Sono state definite sette aree territoriali in corrispondenza dei principali poli scolastici, in ciascuna area territoriale saranno proposti due giorni di incontri, dibattiti e testimonianze rivolte agli studenti, in particolare alle classi terze della scuola secondaria di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado, nelle mattinate e all’intera cittadinanza negli incontri pomeridiani e serali.

Il 2025 è l’anno degli “ottantesimi”, ricorrono infatti gli ottanta anni dalla liberazione dei campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau, della Liberazione dell’Italia dal nazifascimo, della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa e Living Memory, accanto alla celebrazione di queste ricorrenze vuole portare i partecipanti e le partecipanti a riflettere sulla complessità di questi eventi, sulle vittime degli accadimenti e come questi definiscono il nostro modo di “fare memoria”.

Dal 14 al 28 gennaio ad Avio saranno allestite due mostre ufficiali del Museo di Auschwitz-Birkenau: “Il campo di concentramento di Auschwitz” e “Auschwitz nell’arte dei prigionieri”.

GLI APPUNTAMENTI APERTI AL PUBBLICO

Venerdì 24 gennaio 2025 Trento – Sala della Federazione della Cooperazione Trentina

● ore 9.00 incontro/lezione di approfondimento “Come smontare la democrazia a suon di leggi” con il professor Vincenzo De Santis dell’Università degli Studi di Trento e Jadwiga Pinderska-Lech direttrice delle pubblicazioni del Museo Statale di Auschwitz-Birkenau.

● ore 11.00 spettacolo teatrale “L’amico ritrovato” con Marco Alotto e Nicola Segatta.

● ore 14.30 incontro/lezione di approfondimento “Ripensare la seconda guerra mondiale” Richard Overy (Exeter University), in dialogo con Giorgia Proietti (LIMS-Università di Trento) e Thomas van de Putte (King’s College London)

● ore 16.30 incontro di approfondimento “memorIA” sull’uso, rischi e potenzialità dell’uso dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della preservazione e trasmissione della Storia e della Memoria con il prof. Massimo Canducci docente di Innovation Management all’Università di Torino

● ore 20.30 “Perchè inverno è altro ancora” reading teatrale dedicato a Primo Levi con Marco Alotto;

Sabato 25 gennaio 2025 Trento – Sala della Federazione della Cooperazione Trentina

● ore 10.30 reading teatrale “La spada non mi ha salvata” di e con Matteo Corradini e con Maria Canal. La storia vera di Helene Hayer regina del fioretto, bionda, ebrea, nata nella Germania nazista, prodigio sportivo internazionale, figura controversa alle Olimpiadi del 1936 a Berlino, esiliata dal Reich ed accolta in California. A seguire dialogo del pubblico con l’autore.

● ore 14.30 incontro/lezione di approfondimento “L’economia dietro ai regimi” con Francesco Terreri – economista e redattore de IlT Quotidiano.

● ore 16.30 incontro/lezione di approfondimento “L’opposizione al fascismo: da Matteotti alla Costituente” a cura di Tommaso Baldo – Fondazione Museo Storico del Trentino.

● ore 20.30 spettacolo teatrale “L’ISTRUTTORIA” testo originale di Peter Weiss nella riduzione di Marco Alotto con musiche di DJ Gips

Domenica 26 gennaio 2025 Trento – Sala della Federazione della Cooperazione Trentina

● ore 16.30 incontro “vivere la guerra, realizzare la pace” la testimonianza dei rappresentanti di Parents Circle che ci portano l’esperienza di dialogo tra genitori israeliani e palestinesi uniti dalla tragedia della perdita di un figlio o una figlia nel conflitto che lacera la regione non alla ricerca di vendetta ma di percorsi concreti per la pace e la riconciliazione tra i loro popoli. Intervengono Benedetta Pisani, formatrice ed esperta di dialogo nonviolento.

● ore 20.30 presentazione in anteprima nazionale del libro “Mi chiamo Oleg. Sono sopravvissuto ad Auschwitz” di Filippo Boni e Oleg Mandić. Incontro in presenza con l’autore Filippo Boni e con Oleg Mandić, protagonista del libro e ultimo bambino sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Lunedì 27 gennaio 2025 Trento – Sala della Federazione della Cooperazione Trentina

ore 10.00 Living Memory – dentro la storia: fatti, memorie e persone: al centro dell’incontro della Giornata della Memoria 2025, che come sempre attraversa la memoria e la storia per arrivare all’impegno civile, ci sarà la testimonianza di Oleg Mandić che porterà la sua storia agli studenti e alle studentesse ed il suo messaggio per le future generazioni. Ad accompagnare la testimonianza gli interventi di Giuseppe Ferrandi, direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino e Giorgia Proietti direttrice del laboratorio di Memory Studies dell’Università di Trento ed il messaggio di un impegno possibile dei rappresentanti di Parents Circle che ci portano l’esperienza di dialogo tra genitori israeliani e palestinesi.