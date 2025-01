Alto Garda, il servizio Bus&Go fa il pieno di passeggeri

Sono stati complessivamente 38.873 i passeggeri trasportati nella stagione 2024 dal Bus&Go, il servizio di minibus a chiamata ideato dai Comuni di Arco, Riva del Garda e Nago-Torbole, in collaborazione con Trentino Trasporti e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.. Dalla sua attivazione, lo scorso aprile, il servizio ha dimostrato una straordinaria capacità di risposta alle esigenze di cittadini e ospiti, superando ogni aspettativa, consolidandosi come una delle iniziative più apprezzate per la mobilità sostenibile del territorio.

Il giorno con il maggior numero di passeggeri è stato Ferragosto, con ben 291 persone trasportate, mentre in generale il servizio ha visto picchi durante i fine settimana e nella fascia serale-notturna, a conferma della sua popolarità tra i giovani. Anche in primavera, il servizio è stato particolarmente utilizzato, soprattutto nelle ore pomeridiane. Dopo un breve stop nel mese di novembre, il servizio ha sperimentato l’attività anche a dicembre, confermando i risultati positivi ottenuti nei mesi precedenti: ben 1.785 le persone trasportate, con un utilizzo particolarmente elevato durante le festività natalizie e soprattutto il giorno di Capodanno con 166 passeggeri.

In questo frangente, il servizio è stato infatti attivo in maniera strategica nei giorni di maggior affluenza: il 6, 7, 8 dicembre, il 13, 14, 15 dicembre e quotidianamente dal 20 al 31 dicembre, con orari dalle 13:00 all’1:00 di notte, escluso il giorno di Natale. Il successo del mese di dicembre, unito ai numeri complessivi della stagione 2024, conferma che Bus&Go non è più solo un progetto sperimentale, ma una realtà consolidata e apprezzata, confermato dai dati di utilizzo.

Bus&Go ha dimostrato perciò di saper rispondere alle esigenze di mobilità del territorio, migliorando non solo l’accessibilità, ma anche la qualità della vita di cittadini e ospiti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale che la destinazione continua a perseguire.