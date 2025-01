Truffe agli anziani, nel 2024 in Trentino 200 casi

Le truffe agli anziani sono tra i reati predatori più redditizi insieme alle truffe informatiche. Il potenziale “volume di affari” è così interessante che gran parte degli operatori oggi risponde a precise maglie organizzative, con vere e proprie centrali di coordinamento che in gran parte si trovano in Campania.

Di tutti i casi seguiti dall’Arma in Trentino nell’ultimo biennio, il 15% delle truffe riguardano sempre importi superiori ai 10.000 in contanti e/o gioielli, “prelevati” direttamente dalle mani degli anziani preliminarmente circuiti (sul totale invece la cifra media si aggira su 2.500/3.000 euro). Con riferimento al 2024, il 30% dei casi consiste nella condotta del “finto carabiniere”, simulando il coinvolgimento di un parente della vittima in un grave sinistro o in urgenti situazioni giudiziarie, scenario che appare sempre più ricorrente rispetto gli altri anni.

Delle oltre 200 casistiche perseguite nel 2024 dall’Arma in Trentino, in 51 casi gli autori son stati scoperti e portati a giustizia (1 su 4), rapporto eccezionale rispetto alla statistica nazionale (1 su 10/15) ma comunque non di consolazione per le altre vittime; infatti una volta individuati gli autori i beni sottratti hanno già preso destinazioni che non ne consentono la facile restituzione ai legittimi proprietari (salvo nei casi in cui il colpevole sia intercettato in flagranza o nelle fasi di fuga). Vi è inoltre una parte importante di casi “sommersi”, non dichiarati, per la vergogna di denunciare quanto subito o anche solo perché valutato inutile segnalare alle autorità il tentativo di truffa. Degli oltre 200 casi perseguiti dall’Arma nel 2024 (nel 2023 sono poco meno, segno che il fenomeno è ancora molto ricorrente), 45 sono le tentate truffe, ovvero tentativi andati male grazie alla scaltrezza della vittima, esito che in percentuale sul totale è invece e per fortuna in netto aumento rispetto agli anni scorsi.