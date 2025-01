Giochi invernali 2026: la torcia Olimpica passerà dal Trentino

Calcio. Il Trento passa a Montebelluna con un gol di Aliù

Tacco geniale di Pilastro che trova uno spiraglio impossibile per Galazzini, centro preciso per Aliù che sulla linea di porta non deve fare altro che spingere la palla nel sacco e correre ad abbracciare il compagno. È il settimo della ripresa e il Trento scardina così la difesa del Montebelluna, sbloccando una gara difficile e […]