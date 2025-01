Trento tra le città più care d’Italia: a dicembre inflazione l’aumenta del 1,8%

Continua ad aumentare il costo della vita a Trento, dove secondo le ultime rilevazioni dell’Istat l’inflazione fa segnare un aumento del 1,8% sul mese precedente, sopra la media nazionale che si attesta a +1,3%, confermando così il capoluogo trentino come una delle città più care d’Italia.

“Anche se i prezzi hanno rallentato la loro corsa rispetto all’andamento del biennio 2022-2023, le famiglie trentine continuano a subire l’aumento del costo della vita considerevole, soprattutto su voci di spesa incomprimibili e beni di prima necessità. Così, tra il 2018 e il 2024, l’inflazione è cresciuta del 20% anche se l’ impatto sulla contrazione del potere d’acquisto è stato ridotto dai rinnovi contrattuali di questi anni che hanno riguardato molti settori. Proprio per questo è fondamentale continuare a spingere sulla contrattazione collettiva il potere d’acquisto delle famiglie si è ridotto”, commentano i segretari provinciali di Cgil Cisl Uil, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

“Il rialzo poi si fa ancora più significativo su voci che pesano molto sui bilanci familiari, come i beni alimentari cresciuti del 28,6%, quelli energetici che oggi costano alle famiglie ben il 61,7% in più del 2018 e le spese bancarie (dunque i mutui) cresciute del 45%. “Questi numeri dimostrano in modo chiarissimo che le famiglie trentine si sono impoverite sotto la lunga onda d’urto dell’inflazione – fanno notare i rappresentanti dei sindacati -. Sono aumentate soprattutto le spese non comprimibili, dunque a soffrire maggiormente sono stati i più poveri e il ceto medio. Anche perché le retribuzioni, già più basse rispetto al resto del Nordest, sono rimaste lontane dalle dinamiche dei prezzi con l’effetto di deteriorare la capacità di spesa delle famiglie di dipendenti e pensionati”.

Per molti di questi diventa complesso anche concedersi qualche svago, perché a crescere in modo considerevole sono anche ristorazione (+23,7%), trasporti (+20,7%) e servizi turistici (+39,5%), così una pizza, un viaggio o una vacanza diventano un lusso che sempre più persone non possono permettersi. “In questo quadro ribadiamo che la priorità, concreta, deve essere l’aumento delle retribuzioni e l’adeguamento delle misure di sostegno alle famiglie con l’indicizzazione dell’Icef”, ribadiscono i tre sindacalisti che incalzano Giunta provinciale e categorie economiche. “Ci troviamo in linea con gli imprenditori quando dicono che bisogna alzare gli stipendi così come abbiamo condiviso la scelta del presidente Fugatti di individuare nei salari una delle priorità di questa legislatura. Fino a questo momento però ci si è limitati alle buone intenzioni. Per noi servono azioni concrete. A cominciare da un patto sui salari che non può prescindere dalla valorizzazione della contrattazione di secondo livello sul modello di quanto fatto in Alto Adige. Allo stesso tempo siamo pronti a discutere di assegno unico provinciale, ma in una logica che per quanto ci riguarda non può essere di risparmio, ma al contrario di ampliamento dell’intervento”, concludono.