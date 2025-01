Paolo Malaguti giovedì alla biblioteca di civica Tartarotti di Rovereto

A Rovereto l’1 giugno parte uno spazio di ascolto gratuito e riservato del Comune e Cantiere Famiglia

Uno spazio di ascolto gratuito e riservato parte domani, mercoledì 1 giugno, a Rovereto: l’iniziativa, “In ascolto per te”, è pensata dal Comune in collaborazione con l’associazione “Cantiere Famiglia”. Lo sportello nasce su impulso della Commissione Speciale per la Gestione delle emergenze socio-economiche del Comune. “Abbiamo rilevato come durante i due anni di pandemia si […]