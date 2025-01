“Storie di donne”, la 20esima edizione del concorso letterario della biblioteca di Arco

La biblioteca civica Bruno Emmert ha pubblicato il bando della ventesima edizione del concorso letterario “Storie di donne”, che invita tutte e tutti a raccontare “storie di donne” in forma di racconto breve, a dare spazio alle voci femminili, a riflettere e raccontare della vita, delle esperienze, dei sogni del mondo femminile. Oltre alla sezione generale, a tema libero, è disponibile la sezione speciale promossa in collaborazione con l’ospedale San Pancrazio, dedicata quest’anno a due temi: “Donne e comportamenti da dipendenza” (alcool, gioco d’azzardo, social media e tutti i comportamenti che si possano considerare dipendenze) e “Donne come vittime di genere” (come violenza domestica, violenza psicologica, stalking, molestie, mobbing).

Si partecipa con un racconto per sezione (quindi al massimo con due se si concorre in entrambe le sezioni) della lunghezza massima di 9000 battute (compresi gli spazi) scritti in lingua italiana. Le opere devono essere inedite (non pubblicate in alcun modo, né in forma cartacea né online su siti o blog) e non possono essere già state premiate in altri concorsi letterari o aver partecipato ad altre edizioni del presente concorso. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro il 31 marzo; non è richiesta alcuna quota di partecipazione.

Un’apposita commissione giudicatrice premierà i racconti ritenuti più significativi e stilisticamente validi con buoni d’acquisto presso le librerie Mondadori del seguente importo:

Sezione generale

1° classificato buono di 500 euro

2° classificato buono di 300 euro

3° classificato buono di 200 euro

Sezione speciale «San Pancrazio» (premi offerti da Kos Group-Santo Stefano riabilitazione)

«Donne e comportamenti da dipendenza»

1° classificato buono di 300 euro

2° classificato buono di 200 euro

«Donne come vittime di genere»

1° classificato buono di 300 euro

2° classificato buono di 200 euro

La cerimonia di proclamazione delle vincitrici e dei vincitori e di premiazione si terrà a Palazzo dei Panni sabato 24 maggio; le concorrenti e i concorrenti premiati e residenti al di fuori della regione Trentino-Alto Adige saranno ospiti dell’organizzazione in una struttura alberghiera).

Per informazioni si può contattare la biblioteca al numero 0464 516115 o all’indirizzo email biblioteca@comune.arco.tn.it

Il concorso letterario «Storie di donne» è organizzato dal Comune di Arco per la cura della biblioteca civica «Bruno Emmert» e con la collaborazione di KOS Group-Ospedale San Pancrazio.