Trentatré trentini alla scoperta dell’arte contemporanea

Scade venerdì 31 gennaio il termine per iscriversi a ‘33 Trentini Arte’, il percorso di crescita, arricchimento e consapevolezza aperto a tutte le persone interessate e appassionate all’arte contemporanea, che oltre a essere un modo per fare comunità e scambiarsi pensieri e opinioni, permetterà ai partecipanti di fruire di un percorso esclusivo di visite nei più importanti luoghi dell’arte contemporanea in regione e fuori, di incontri, workshop e visite artistiche in tutta Italia, oltre a poter fruire di tariffe convenzionate con i principali musei e i festival del Trentino-Alto Adige.

È possibile iscriversi al progetto rispondendo a una call pubblica aperta a tutte e tutti entro venerdì 31 gennaio 2025, versando successivamente una quota unica di adesione di 50 €, ridotti a 33 € a chi è già iscritto al percorso “gemello” ’33 Trentini Teatro’. Una volta raccolte le adesioni, il gruppo si incontrerà in un primo appuntamento di conoscenza reciproca e di informazione sul progetto. Il programma prevede la partecipazione condivisa alle visite e agli incontri con i protagonisti dell’arte, momenti di dialogo e confronto con artisti, curatori, collezionisti e galleristi che operano in regione e fuori. Tutti i partecipanti al progetto possono inoltre usufruire di riduzioni per gli ingressi dei musei d’arte e dei festival della regione Trentino-Alto Adige. La partecipazione alle visite, pur vivamente consigliata visto lo spirito del progetto, è libera e volontaria.

Per partecipare, basta seguire questo link: bit.ly/33-trentini-arte, e inserire nome, cognome, indirizzo e-mail e un contatto telefonico entro venerdì 31 gennaio 2025. Ogni partecipante riceverà̀ una tessera associativa nominale e una spilla griffata ’33 Trentini Arte’.

33 Trentini Arte è un progetto promosso dalle Associazioni Tiring House e Spazio Off di Trento. Dall’esperienza del progetto “33 Trentini”, giunto alla sua undicesima edizione e dedicato allo sviluppo di un pubblico trasversale attento e consapevole per il teatro, la musica e la danza, nasce la proposta di declinare l’iniziativa all’arte contemporanea. L’obiettivo è quello di ampliare la comunità di persone appassionate, attente e consapevoli, attorno all’arte contemporanea, linguaggio ammantato da un’aura che lo vuole inavvicinabile e incomprensibile, benché sia da sempre diffuso e inglobato nella comunicazione visiva che ci circonda quotidianamente, dalla moda al cinema, dagli spot commerciali ai video autoprodotti su tiktok. La particolarità dell’arte contemporanea è che non ha un solo luogo d’elezione, grazie alla presenza in regione di tutti i suoi “luoghi” topici: studi e atelier d’artista, collezioni private, archivi delle e degli artisti del territorio, oltre a iniziative indipendenti, manifestazioni e mostre temporanee, gallerie private e musei.