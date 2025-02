Olimpiadi 2026, cabina di regia della Protezione civile

La cabina di regia per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026 sarà affidata alla Protezione civile. Lo ha comunicato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti in occasione della conferenza stampa post Giunta che si è tenuta a Valfloriana venerdì 31 gennaio.

“Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 si avvicinano – ha detto Fugatti – e ogni giorno diventa sempre più importante. Accanto alla parte progettuale, che sta avanzando nel rispetto dei tempi stabiliti, ad esempio sugli impianti sportivi, c’è il lavoro che attiene il piano per gestire tutti gli aspetti organizzativi in modo dinamico e funzionale. Per questo motivo anticipiamo qui oggi ai sindaci dei territori coinvolti, approfittando della seduta di Giunta provinciale a Valfloriana, la volontà di attivare speciali strumenti per accelerare e meglio presidiare le diverse funzioni. Una ‘cabina di regia’, incardinata presso la Protezione civile del Trentino, sul modello già rodato in altri grandi eventi, che fornirà il coordinamento d’intesa con i Comuni e tutti i soggetti interessati, dallo Stato alla Fondazione Milano Cortina, per tutti gli aspetti attinenti all’organizzazione. Dalla mobilità alla logistica, includendo la sanità, la gestione anche dei piccoli interventi di manutenzione e sistemazione che saranno necessari fino all’accoglienza di volontari, operatori sanitari e della sicurezza”.

Nella mattinata del 31 gennaio Fugatti ha incontrato i sindaci della Val di Fiemme. In conferenza stampa, assieme al presidente erano presenti il direttore generale della Provincia Raffaele De Col e i dirigenti generali Stefano Fait (Protezione civile, foreste e fauna) e Sergio Bettotti (Artigianato, commercio, promozione, sport e turismo).