Sipario d’Oro, si parte il 14 febbraio in Vallagarina

Sipario d’Oro 2022: il miglior spettacolo è “L’acquario”. Ecco tutti i vincitori

Tutto esaurito, il teatro Zandonai di Rovereto, nella serata di venerdì 25 marzo, per le premiazioni del Sipario d’Oro 2022: un evento che non è stato soltanto una festa per celebrare e valorizzare il teatro amatoriale a livello nazionale, ma ha costituito un momento di riflessione sui temi, purtroppo, di grande attualità come la pandemia […]