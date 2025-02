Bypass ferroviario, rimosso il materiale bellico a Trento nord

Rieducato il gallo cedrone “confidente” della Val di Fiemme

Ha recuperato il suo istintivo distacco dagli esseri umani, fondamentale per la sua sopravvivenza in un ambiente naturale che presenta numerosi pericoli, tra cui predatori e potenziali atti di bracconaggio, il gallo cedrone “confidente” della Val di Fiemme. Ha dunque raggiunto l’effetto sperato, l’operazione di gestione e salvaguardia che il Corpo forestale trentino – in […]