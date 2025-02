Mario Cagol porta “Novecento” ad Ala sabato 8 febbraio

Mario Cagol, l’apprezzato attore trentino, torna ad Ala con “Novecento”, il monologo teatrale scritto da Alessandro Baricco. Appuntamento sabato 8 febbraio alle 21.

Il monologo teatrale “Novecento”, scritto da Alessandro Baricco e pubblicato nel 1994, divenne famoso quando nel 1998 il regista Giuseppe Tornatore ne fece un film, “La leggenda del pianista sull’oceano”, con Tim Roth. Anche il grande pubblico conobbe così le vicende di Danny Boodmann T.D. Lemon “Novecento”, neonato trovato su un piroscafo e cresciuto sulla nave di cui sarebbe poi diventato il pianista e che non voleva in alcun modo lasciare. L’opera diventa per Baricco lo spunto per esplorare le paure dell’animo umano, le scelte di vita, il confronto con la realtà.

Lo spettacolo che andrà in scena sabato 8 febbraio al teatro Sartori vedrà sul palco Mario Cagol; regia di Mirko Corradini, musiche dal vivo a cura di Michael Strom. I biglietti si possono acquistare subito online su trentinospettacoli.it, e da un’ora prima dello spettacolo alla biglietteria del teatro Sartori. La stagione teatrale di Ala è organizzata in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino.