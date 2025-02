Anche l’amministrazione comunale di Merano ha festeggiato, insieme ai congiunti, i 101 anni di Valerio Seppi, originario di Ruffrè, in val di Non, in Trentino, ma residente nella città del Passirio fin dagli anni Sessanta.

Seppi ha lavorato come capocantiere ma ha anche gestito un officina in qualità di fabbro e falegname insieme ai suoi tre fratelli. Grande appassionato di sci, che ha praticato a lungo, ora tifa per le ragazze della Valanga rosa.