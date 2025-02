A Madonna di Campiglio i trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup

Faranno tappa anche a Madonna di Campiglio, dal 11 al 14 febbraio, i prestigiosi trofei della Davis Cup e della Billie Jean King Cup, in viaggio per raggiungere la “Perla delle Dolomiti” dove rimarranno, in bella mostra presso gli uffici dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio al Centro Rainalter come ottava tappa del Trophy Tour 2025, itinerario di 80 tappe attraverso 19 regioni d’Italia per 211 giorni di esposizione complessiva.

Gli ambiti trofei della Coppa Davis, che ha ben 125 anni di storia, e della più giovane versione femminile, la Billie Jean King Cup, fondata nel 1963 come Federation Cup (e dal 2020 chiamata con il nome di Billie Jean King, leggenda del tennis e pioniera nella lotta per l’uguaglianza di genere nel mondo dello sport), rappresentano le massime competizioni mondiali a squadre nazionali del tennis vinte dalla Nazionale italiana, maschile e femminile, nel novembre 2024 a Malaga. In questi primi mesi dell’anno, su invito della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), organizzatrice dell’iniziativa, attraverso il Trophy Tour 2025, incontrano la gente per condividere l’orgoglio e l’emozione di due memorabili vittorie. Sui monti del Trentino ci arrivano per idea dell’Assessore provinciale al Turismo Roberto Failoni e del consigliere nazionale FITP Graziano Risi in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio.

Per la prima volta nella storia, con il messaggio “Vieni a vivere un sogno. Anzi due”, la Davis Cup, “l’insalatiera” più famosa al mondo, e la Billie Jean King Cup arriveranno sulle Dolomiti di Brenta avvicinando le massime competizioni a squadre del mondo del tennis al pubblico della montagna: residenti e ospiti sia nazionali che internazionali.

“Si tratta di un’occasione singolare – commenta il presidente di Apt Tullio Serafini – per ammirare due trofei dal forte valore simbolico che abbiamo visto innalzare verso l’alto a Malaga lo scorso mese di novembre. Il tennis, tra il resto, è uno sport diffuso anche sul nostro territorio con circoli molto ben radicati e particolarmente attivi a Campiglio, a Pinzolo, a Tione di Trento e a Darzo, oltre a alla presenza di numerosi campi pratica sia indoor che outdoor accessibili in numerosi dei nostri paesi. La collaborazione con FITP valorizza la nostra destinazione, non solo per la condivisione dei valori legati allo sport, ma anche come sinergia che conferisce prestigio alla nostra offerta in una prospettiva di alta gamma”.

I due trofei saranno esposti presso l’ufficio informazioni dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, al Centro Rainalter, dal 11 al 14 febbraio nell’orario 9.00-13.00 e 14.30-18.30.